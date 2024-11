Infortunio mortale sul lavoro a Potenza, il Procuratore Cardea: “Indagini procedono spedite per fare chiarezza”

“In relazione all’infortunio occorso presso il Tribunale di Potenza martedì 26 novembre, questo Ufficio sta procedendo doverosamente con immediatezza a tutte le indagini volte a verificare eventuali responsabilità”. Questo quanto reso noto dal Procuratore Distrettuale di Potenza facente funzioni, Maurizio Cardea, su quanto accaduto ieri al Palazzo di Giustizia del capoluogo lucano. Il Procuratore ha fatto sapere che “nell’immediatezza si è provveduto, su coordinamento dapprima del facente funzioni e poi dello scrivente rientrato immediatamente in servizio nonostante le precarie condizioni fisiche, al sopralluogo con il sostituto di turno esterno della IV sezione del gruppo di indagine per gli infortuni sul lavoro, unitamente alla sezione di Polizia Giudiziaria nonché agli organi investigativi del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza e all’A.S.P. competente conformemente a quanto previsto dal protocolli investigativi di questo Ufficio, all’acquisizione delle fonti probatorie nonché all’individuazione di testimoni e ad assunzioni di informazioni e a tutte le attività necessarie per le determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale”.

“È inutile sottolineare – ha aggiunto il Procuratore Cardea – la gravità degli infortuni sul lavoro, come più volte evidenziato dalle numerose circolari del Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Questo Ufficio già da tempo ha predisposto un turno esterno della IV sezione specializzata in relazione agli infortuni mortali sul lavoro”.

“Le indagini – ha concluso il Procuratore – procedono speditamente al fine di assicurare una tempestiva e rapida definizione della vicenda compiendo tutte le attività in tempo reale”.

Claudio Buono