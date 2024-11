A Potenza e Matera i seminari divulgativi finali del progetto A.S.S.I.E.M.E. di Filef

Si concluderà tra domani e venerdì 29 il Progetto A.S.S.I.E.M.E. realizzato dalla FILEF Basilicata Società Cooperativa Sociale, sotto la responsabilità del Dott. Antonio Sanfrancesco, in collaborazione con i rispettivi uffici distrettuali di esecuzione penale di Potenza e di Matera. A questo proposito, si terranno due seminari divulgativi, uno nella città dei Sassi, presso il CAS Chiostro Via delle Cererie a partire dalle ore 16; l’altro nel capoluogo lucano, presso il Centro di Prima Accoglienza FAMI “Arcobaleno, ubicato in Via della Tecnica, a partire dalle ore 10, a cui parteciperanno esperti e professionisti del settore. L’obiettivo generale dei seminari, sotto la coordinazione del dott. Sanfrancesco (Sociologo e presidente FILEF Basilicata), della dott.ssa Angela Scaringi (Educatrice professionale) e della dott.ssa Irene Morlino (Assistente sociale), sarà quello di presentare non solo il progetto in generale, ma anche i risultai finali, che hanno portato alla realizzazione di azioni/attività volte a garantire l’inserimento sociale di persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità che sono a carico dell’ UDEPE di Potenza e Matera e dei loro familiari diretti o indiretti. Su Potenza il progetto A.S.S.I.E.M.E. , diretto e supportato dalla dott.ssa Morlino, ha avuto come macro obiettivo la realizzazione di azioni e attività con il compito di facilitare il trattamento individualizzato di ciascun soggetto individuato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna:partecipazione attiva all’equipe, raccordo con la rete territoriale, colloqui individuali, co-conduzione dei gruppi riflessivi tematici; monitoraggio delle attività di gruppo, gestione della reportistica individuale e generale sui risultati di progetto. Su Matera, invece, il progetto A.S.S.I.E.M.E., supportato e diretto dalla dott.ssa Scaringi, ha visto la realizzazione di laboratori educativi di cucina interculturale, di pittura e di informatica, laboratori che hanno permesso di stimolare l’incontro e la socializzazione dei destinatari e lo sviluppo del linguaggio espressivo, imparando a gestire le proprie emozioni.