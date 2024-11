IV Concorso di Composizione “Francesco Mario Pagano”, premiazione il 24 novembre a Brienza. Anteprima domani

Si conclude domenica 24 novembre 2024, con una serata dedicata alla musica e alla cultura, la IV edizione del Concorso di Composizione “Francesco Mario Pagano”, evento che celebra il noto giurista e letterato di Brienza (PZ), oltre a rappresentare un momento di alto valore artistico attraverso il legame tra musica, storia e territorio.

La cerimonia di premiazione e il concerto finale si terranno presso la Sala dell’Ex Refettorio del Comune di Brienza, in Piazza dell’Unità d’Italia 1, a partire dalle ore 18:00.

Il concorso è promosso in sinergia dal Comune di Brienza, dall’Associazione Gestione Musica – beneficiaria del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura – e Officina Musicale 52, in collaborazione con le Edizioni Musicali Le Penseur e il Parco Letterario Francesco Mario Pagano.

Tema e Vincitori

Il tema dell’edizione 2024, “Tempo e Armonia”, ha ispirato compositori da tutto il mondo nel confrontarsi con tre categorie artistiche. Le opere premiate, che spaziano dalla musica vocale alla sonorizzazione cinematografica, rappresentano un ponte tra passato e contemporaneità:

Per la categoria Lied vocale , la composizione “The Last Words of Francesco Mario Pagano” di Man Wai Cho ha conquistato la giuria con una lirica ispirata alle ultime parole del giurista in punto di morte.

, la composizione di ha conquistato la giuria con una lirica ispirata alle ultime parole del giurista in punto di morte. Nella categoria Musica e Scultura , la vittoria è andata a Luca Fialdini con l’opera per quintetto d’archi “Fragility of Triptych” , ispirata all’opera Tempo e Armonia dello scultore burgentino M. Ricardo Dente , emigrato in Argentina.

, la vittoria è andata a con l’opera per quintetto d’archi , ispirata all’opera Tempo e Armonia dello scultore burgentino , emigrato in Argentina. Per la categoria Musica e Immagini, il premio è stato assegnato a Maria Chiara Casà per la sonorizzazione del cortometraggio “Tempus Fugit” di Dino Santoro.

Prove a porte aperte e concerto finale

Sabato 23 novembre, dalle ore 17:00 alle 20:00, si terranno le “Prove a porte Aperte” per offrire al pubblico l’incontro con l’autore.

Domenica 24, dopo la cerimonia di premiazione, la serata vedrà l’esecuzione delle opere premiate e alle 19:00 sarà arricchita da un omaggio alla musica di Giacomo Puccini, con l’esibizione del soprano Antonella De Chiara, solista d’eccezione.