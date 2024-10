“Finalmente a Brienza si respira”. Il commento dell’ex sindaco Scelzo dopo l’apertura degli svincoli nord sulla variante Tito-Brienza

Finalmente a Brienza si respira! Con la recente apertura degli svincoli nord la variante Tito-Brienza è finalmente totalmente fruibile con la realizzazione del progetto, così come definito e voluto da chi vi scrive, dalla prima conferenza di servizio tenuta nell’anno 2000 in contrada San Giuliano di Brienza e nelle tante conferenze successive. Io sindaco allora chiedevo un tracciato che prevedesse la fruibilità del paese con svincoli di entrata e uscita in prossimità del centro abitato, chiedevo la visibilità del Castello Caracciolo e del Borgo Medioevale, chiedevo un tracciato senza pendenze e con gallerie ben illuminate e con impianti di aereazione ed il tutto, recepito dai competenti tecnici ANAS che hanno tenuto conto delle mie precise indicazioni e grazie all’opera della Ditta Vittadello, appaltatrice dei lavori nel Febbraio 2014, anche se con qualche anno di ritardo, ha visto la sua concretizzazione.

Qualcuno ricorderà i miei tanti interventi sui media (TV e giornali) per sollecitare a più riprese la realizzazione di un’opera viaria che io ritengo una delle più importanti e strategiche realizzate almeno nel sud Italia. Qualcuno ricorderà la mia ordinanza sindacale del settembre 2013 che prevedeva, se non fossero stati appaltati progetto e lavori già finanziati in tempi rapidi e con le modalità poi messe in essere, (testuale): “il divieto di transito ai non residenti nell’abitato di Brienza, eccetto forze dell’ordine e mezzi di soccorso”. A seguito di tale ordinanza e dopo conferenza di servizio urgente tenuta presso la Prefettura di Potenza, in data 14 Febbraio 2014 ottenevo un “appalto a tempi abbreviati” alla ditta Vittadello e con dispositivo che giustificava tale modalità di appalto (di solito per appalti di tale importo in Italia passano anni!) recitando (testuale):”1) necessità di rispettare la tempistica prevista dall’APQ Rafforzato-Piano Sud, pena la decadenza del fnanziamento; 2) l’urgenza di decongestionare il centro abitato di Brienza, attualmente in sofferenza a causa dell’elevatissimo incremento del volume di traffico veicolare e pesante tale da condurre all’adozione di specifica ordinanza sindacale (ord. n° 82 del 05/09/2013)”.

Senza quella mia ordinanza oggi forse staremmo ancora a parlare di progetto definitivo! Eppure da tutti, quotidiani, TV, ANAS, amministratori locali e regionali di ieri e di oggi, né in occasione dell’apertura della strada (presente il presidente Bardi) a fine Gennaio scorso nè in servizi successivi alcun cenno è stato fatto a chi si è speso per anni per un’opera di così vitale importanza! Oggi vedere un fiume di autoveicoli e mezzi pesanti imboccare le gallerie nei due sensi, direzione Potenza e Val D’Agri, fa bene al cuore (almeno al mio) ed all’anima! L’inquinamento da traffico a causa delle emissioni di particelle Pm10 è una delle principali cause di tumori e la cosa all’epoca dell’ordinanza documentai con lavori scientifici; pensare a quanto smog non verrà più scaricato nel centro abitato burgentino con le gravi conseguenze sulla salute dei cittadini (parlo da medico) gratifica il mio impegno a favore della realizzazione della variante e ciò contro i pregiudizi di chi era contrario e paventava per il nostro paese conseguenze catastrofiche facendo speculazioni a fini elettorali.

Io da amministratore del mio paese negli anni passati ho coltivavo due grandi sogni:1) ridurre al minimo l’inquinamento da traffico veicolare nel centro abitato per migliorarne la vivibilità e ciò oggi si è avverato con l’apertura della variante Tito-Brienza; 2) recuperare e valorizzare nel contempo il Castello Caracciolo ed il Borgo medioevale per un turismo sostenibile e questo sogno spero si realizzi grazie all’impegno dell’attuale amministrazione a me vicina! Se si crede fortemente nei sogni essi alla fine si avverano!

dott. Pasquale Scelzo

già sindaco di Brienza