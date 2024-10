Ogni lucano spende in media 542 euro al mese per mangiare. Lo studio di Coldiretti

“In Basilicata ogni cittadino spende mediamente 542 euro ogni mese per mangiare”: è il risultato di un’analisi svolta da Coldiretti su dati Istat “relativi ai consumi delle famiglie nelle diverse regioni nel 2023”. Secondo l’organizzazione di categoria, “il dato lucano è in linea con quello nazionale, dato che complessivamente nelle case italiane si destinano mediamente 526 euro per il cibo, il 19 per cento dell’intera spesa mensile, terza voce del budget dopo casa e bollette e affitti”.

Nella classifica, le spese maggiori per mangiare si registrano in Campania, seguita dalla Sicilia e dal Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, ha sottolineato lo sforzo dell’organizzazione “per avvicinare i consumatori, specialmente i più giovani al mondo dell’agroalimentare, dello sport e della natura attraverso una corretta educazione alimentare, ricostruendo il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura e la stagionalità con i cibi consumati ogni giorno”.