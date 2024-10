Al via la Settimana Lucana della Protezione Civile. Numerosi eventi fino al 13 ottobre e gazebo con “Io Non Rischio” in 18 paesoi

L’assessore regionale Pepe: “In qualsiasi momento del giorno e della notte monitora eventuali rischi per la sicurezza pubblica ed è costantemente pronta a intervenire o soccorrere”. Dal 7 al 13 ottobre, open day, esercitazioni, eventi e iniziative in Basilicata

Diffondere la cultura di protezione civile e sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione, della gestione dell’emergenza, della conoscenza dei comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione. È la mission della Settimana nazionale della Protezione civile, istituita nel 2019 in prossimità della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali che si celebra ogni 13 ottobre.

“I cittadini devono sapere che in qualsiasi momento del giorno e della notte la Protezione civile monitora eventuali rischi per la sicurezza pubblica ed è costantemente pronta a intervenire o soccorrere, attraverso il coordinamento con altri soggetti istituzionali. Pertanto, voglio ringraziare donne e uomini che ne fanno parte per l’inesausto lavoro che svolgono 365 giorni all’anno”. Così Pasquale Pepe, assessore regionale alle Infrastrutture, Reti idriche, Mobilità e Protezione civile.

Diverse le iniziative organizzate in Basilicata dal 7 al 13 ottobre, in sinergia con le prefetture di Potenza e Matera e l’ufficio scolastico regionale, ideate per raggiungere tutti i cittadini, con un’attenzione particolare al mondo della scuola e alle categorie fragili.

“Le numerose sfide che ci attendono, anche per effetto dei cambiamenti climatici e delle vulnerabilità dei nostri territori, richiedono un maggior grado di consapevolezza e preparazione al fine di svolgere al meglio un ruolo attivo nella prevenzione dei fenomeni estremi per essere pronti e resilienti in caso di emergenze”, ha commentato Giovanni Di Bello, dirigente dell’Ufficio regionale per la Protezione Civile.

LE INIZIATIVE

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2024 – ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

ORE 9:30 INIZIO ATTIVITÀ presso CFD e SOR – UFFICO PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA a Potenza.

ORE 11:00 TEST IT-ALERT RISCHIO “COLLASSO” attivato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per i territori a valle della diga in collegamento con al Casa di Guardia dell’invaso di Monte Cotugno.

ORE 11:00 ATTIVAZIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) presso Prefettura di Potenza e collegamento in videoconferenza con la sede del C.C.S. della Prefettura di Matera.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

ORE 9:30 – “APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SVEI: I RISULTATI DELL’ESERCITAZIONE IN BASILICATA” a Potenza presso “Sala Inguscio” Regione Basilicata e collegamento in videoconferenza con il seminario “INCLUSIONE IN EMERGENZA: UN PERCORSO OLTRE LE BARRIERE” presso Sala della Conciliazione – Palazzo Comunale a Assisi.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024 – OPEN DAY

ORE 11:00 POTENZA – PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA, CORSO GARIBALBI, 139

OPEN DAY CON VISITA ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE E AL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DELL’UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE. “LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA AUSER BASILICATA”.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024

ORE 09:15 PROGETTO “CULTURA È… PROTEZIONE CIVILE” – “LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E I CAMBIAMENTI CLIMATICI” a Policoro e collegamento in videoconferenza con la “RIUNIONE OPERATIVA SU ANALISI DEGLI SCENARI DI RISCHIO E STRATEGIE DI PREVENZIONE” presso la sede del C.C.S. e della S.O.I. della Prefettura di Matera.

ORE 11:00 CAMPO SCUOLA DELL’INCLUSIONE “CI SIAMO…ANCHE NOI!” a Policoro presso Porto Marinagri.

VENERDI 11 OTTOBRE 2024

ORE 15:30 CONVEGNO “LA CULTURA DELLA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY” presso Sala Italia CONFINDUSTRIA BASILICATA a Potenza.

SABATO 12 DOMENICA OTTOBRE 2024

“ESERCITAZIONE DI LIVELLO NAZIONALE PER IL RISCHIO VULCANICO “CAMPO FLEGREI 2024” presso la sede regionale di San Marco Evangelista (CE).

SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 – GIORNATA MONDIALE PER LA RIDUZIONE DEI DISASTRI NATURALI ISTITUITA DALL’ONU

“IO NON RISCHIO” Buone pratiche di Protezione Civile – Sabato 12 e domenica 13 ottobre “IO NON RISCHIO” tornerà ad animare le piazze italiane. Anche per la quattordicesima edizione, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile vedrà il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, istituzioni e comunità scientifica. Le piazze in Basilicata saranno nei Comuni di Potenza, Balvano, Lavello, Marsico Nuovo, Montemurro, Sant’Angelo Le Fratte, Tito, Viggianello, Matera, Laurenzana, Castronuovo Sant’Andrea, Pietragalla, Maschito, Palazzo San Gervasio, Savoia di Lucania, Tricarico, Vietri di Potenza e Grottole.