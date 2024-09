MeteoSafe, a Tito in corso di organizzazione un importante convegno dal titolo “Vivere il maltempo tra tecnologia e sicurezza”. Al via le candidature

MeteoSafe, che vede tra i promotori due giovani appassionati di meteorologia, Nikola e Karol, sta lavorando per un importante convegno da organizzare a Tito, Meteo&Giovani: “Vivere il maltempo tra tecnologia e sicurezza”. Un evento molto importante che si terrà a febbraio 2025, ma si sta già lavorando per l’organizzazione. Infatti, sono state aperte delle candidature con degli argomenti che se proposti andranno valutati ed inseriti nel programma.

L’organizzazione, infatti, vuole offrire l’opportunità a chiunque desideri proporre un intervento, di condividere le proprie competenze, esperienze o riflessioni su tematiche inerenti alla sicurezza e alla meteorologia.

Si tratta di un evento dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione sulla gestione dei rischi meteorologici e sul loro impatto. All’incontro ci sarà la partecipazione di importanti figure istituzionali e accademiche. “Pertanto – fa sapere l’organizzazione – siamo alla ricerca di professionisti, esperti, ricercatori o appassionati del settore che vogliano contribuire gratuitamente con un intervento che arricchisca la discussione”.

Le tematiche sono di particolare interesse e riguarderanno: tecnologie innovative per la prevenzione dei rischi meteorologici, sistemi di allerta e comunicazione durante le emergenze, eperienze di intervento in scenari di emergenza meteo, strategie di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza, progetti di ricerca su cambiamenti climatici e impatti territoriali, tecnologie innovative per la sicurezza, climatologia e cambiamenti climatici, gestione dei disastri naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.), comunicazione del rischio e sensibilizzazione delle comunità, ingegneria ambientale e strutture di protezione. E ancora sulla sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale, droni e nuove tecnologie per il monitoraggio territoriale e l’educazione civica e formazione per la sicurezza nelle scuole.

Come candidarsi? Per chi desidera proporre un intervento, potrà inviare una breve descrizione del tema che intende trattare, insieme a una biografia professionale o accademica, all’indirizzo email: meteosafe.italia@gmail.com o a contattare i numeri 328 345 2490 / 368 367 2203. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 18 dicembre 2024 La partecipazione è volontaria e gratuita, e ogni proposta verrà attentamente valutata in base alla pertinenza e all’originalità del contributo.

La partecipazione al convegno è gratuita.

Insomma, novità in arrivo su MeteoSafe. “Stiamo lavorando a una serie di contenuti innovativi per portarvi non solo previsioni meteorologiche e consigli sulla sicurezza, ma anche un viaggio dietro le quinte della scienza che c’è dietro al meteo”, fanno sapere i due promotori.

redazione