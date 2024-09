A Satriano di Lucania inaugurato un nuovo percorso. Nel centro storico opere d’arte in ceramica con detti antichi e dialetto satrianese

Da sabato sera, nel nucleo antico del borgo di Satriano di Lucania si può camminare tra opere d’arte di ceramica che ripropongono in dialetto, massime e detti antichi. E’ stato infatti inaugurato ufficialmente un nuovo ed originale percorso artistico e storico. Grazie alla condivisione tra i Camminatori Amatoriali Satrianesi e l’Amministrazione Comunale di Satriano di Lucania, sono state posate sui muri delle case del centro storico del paese, circa 50 installazioni artistiche che ripropongono in dialetto, proverbi e detti antichi, un patrimonio immateriale che si tramanda di generazione in generazione.

Attraverso i detti, selezionati su oltre 100, si è voluto rinvigorire la “coscienza di appartenenza” all’identità Satrianese e nello stesso tempo, si è voluto contribuire alla valorizzazione del centro storico. Da oggi, uno dei quartieri più vecchi ed affascinanti del paese, si arricchisce di un “racconto itinerante” che attraverso detti e disegni narra la storia e la cultura di un popolo. Le istituzioni locali e i rappresentati del CAS, hanno rimarcato l’importanza e il valore dell’iniziativa che si aggiunge alle altre attrattive turistiche del paese e donano alle nuove generazioni un’ancora di recupero importante per sentirsi parte viva di una comunità.

È stato sottolineato quanto sia importante preservare il dialetto, in quanto consente di comprendere meglio la storia linguistica del posto in cui si vive e permette di apprezzare il passaggio tra passato e presente. Nelle installazioni artistiche, si “legge” chiaramente la cultura e la saggezza di un popolo rurale che nella sua semplicità è stato capace di cogliere le esperienze e i sacrifici della vita per donare ai propri figli una schermata utile per affrontare con consapevolezza e maggiore raziocinio il proprio futuro.

Sia per le istituzioni locali che per i rappresentanti dei Camminatori Amatoriali Satrianesi, “Il percorso” è un atto di appartenenza verso la comunità.