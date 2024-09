Lavori sulla strade, al via l’intervento sulla SP 92 a Bella

Sono iniziati ieri i lavori sulla Sp 92. Ne dà notizia il vice presidente della Provincia di Potenza ed assessore al Comune di Bella Carmine Ferrone. Con questo intervento – spiega – verrà ammodernato a tratti il manto stradale da località Re Pupillo a Lagarelli. É in corso un altro progetto di intervento per il prosieguo da località Lagarelli al bivio innesto con sp14 Bellese. E’ una struttura viaria importante di collegamento tra Bella ed Avigliano che attraversa due frazioni – San Cataldo e Sant’Antonio Casalini – popolose e nelle quali sono localizzate numerose attività produttive. Si tratta di interventi necessari – aggiunge Ferrone – a mettere in sicurezza le strade nel territorio di Bella e favorire la mobilità dei cittadini. Un impegno che la Provincia intende portare avanti anche per qualificare servizi significativi per la vita delle popolazioni che risiedono nelle aree rurali e scontano numerose difficoltà. Anche dai collegamenti viari – conclude Ferrone – si costruisce il presente e futuro delle comunità rurali e si rafforza l’azione per contrastare lo spopolamento demografico.