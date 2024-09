Madonna di Viggiano, stasera in piazza Giovanni XXIII il concerto di Clementino. E’ l’unica tappa lucana del tour 2024

Questa sera – lunedì 2 settembre-, Viggiano, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Nera protettrice della Basilicata, ospiterà il concerto di Clementino che si esibirà con la sua live band in piazza Giovanni XXIII per l’unica tappa lucana del suo tour 2024 (ingresso gratuito).

Clementino, artista completo e versatile, è capace di conquistare qualsiasi tipo di ascoltatore grazie alla sua spiccata attitudine underground che si fonde perfettamente con la sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano.

“‘O vient”, “Quando sono lontano” e “Guardando la luna (Napoli RMX)”, sono solo alcuni dei brani presenti nella lunga scaletta arricchita da numerosi freestyle che metteranno in luce – ancora una volta – tutta la sua abilità e creatività sul palco.