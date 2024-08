Potenza, occhio allo Street Control. La Polizia Locale pronta a due giornate di servizi e controlli

La Polizia Locale di Potenza ha comunicato che, in attuazione del Progetto d’intervento e potenziamento dei servizi di Polizia Stradale, mercoledì 4 settembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13 e venerdì 6 settembre 2024, dalle ore 15 alle ore 19, saranno effettuati controlli, con l’apparecchiatura ‘Street control’ nelle seguenti vie cittadine: Viale Marconi, Via Torraca, Corso Garibaldi, Corso Umberto I, Corso XVIII Agosto e Via Mazzini.

Ricordiamo che lo Street Control è un apparecchio che riesce a verificare un innumerevole numero di targhe di veicoli in brevissimo tempo, accertando la copertura assicurativa e la revisione.