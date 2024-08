Il Nordic Walking tra le attività più apprezzate nel Parco della Grancia a Brindisi Montagna

Anche quest’anno il Parco della Grancia a Brindisi Montagna offre l’opportunità di partecipare alle amate escursioni di Nordic Walking, ogni sabato fino al 21 settembre. Una disciplina inserita con l’obiettivo di arricchire la proposta di attività presenti nel programma della stagione in corso, portata avanti dall’associazione sportiva “Lucania Nordic Fitness”, attiva dal 2007 e specializzata sulle discipline sci nordico (Fondo) e Nordic Walking , oltre che attività escursionistiche sull’intero territorio lucano e per tutto l’anno, avvalendosi di istruttori qualificati e certificati. In particolare l’attività in Grancia è organizzata e gestita dall’istruttore Donato Filippi. “La particolarità della presenza di una disciplina sportiva/salutistica, nello specifico il nordic walking in Grancia – spiega Filippi – e’ quella di offrire ai turisti presenti una attività in cui essere protagonisti attivi e non solo spettatori”. Le camminate nel Parco sono programmate con 3 appuntamenti nell’arco della giornata, alle 11:30, 15:00 e 16:30 con una durata media di circa 40/50 minuti. E’ possibile prenotare l’attività attraverso la segreteria del Parco. Non c’è un costo aggiuntivo perché incluso nel biglietto d’ingresso. “Si tratta di una disciplina nata in Finlandia negli anni 40 come forma di allenamento per gli atleti dello Sci Nordico nei periodi in cui non c’era neve, da lì in poi la tecnica viene divulgata rapidamente a tutto il nord Europa per giungere in Italia nel 2004 . Ricerche scientifiche e riscontri pratici – spiega Filippi – l’hanno resa interessante per i molteplici benefici psicofisici, è alla portata di tutti , dai 4/5 anni in su , facile da apprendere (consigliata la guida di un qualificato istruttore), migliora la postura, scioglie le contratture muscolari nell’area cervicale, distribuisce il lavoro muscolare a circa il 90 % dei muscoli, aumenta di circa il 40% il consumo di calorie, socializzante, si può praticare ovunque preferibilmente nei parchi, su terra battuta e quindi su sentieri di boschi , è una ottima attività antiage, con un gesto naturale e in 50 minuti al giorno si apprezzano benefici e benessere generale . Non è una banale camminata e tanto meno si parla di trekking ,tanto è vero che la sostanziale differenza è nei bastoncini specifici,leggerissimi e fondamentali per poter praticare il Nordic Walking. Protegge il sistema cardiovascolare, aiuta a prevenire persino i tumori, ha una forte azione benefica sulla psiche e soprattutto un’ottima attività per tonificare l’intera muscolatura”. L’attrezzatura viene fornita dall’associazione sportiva e i gruppi possono essere di 15/20 persone. “ Registro riscontro e apprezzamenti sempre molto positivi, in Grancia scoprono una disciplina interessante e mai praticata in precedenza se non in precedenti vacanze al Nord Italia o Nord Europa . E’ tanta la soddisfazione per quanto interesse viene riscontrato in ogni giornata ,non solo curiosità , ormai le prenotazioni sono mirate al Nordic Walking per conoscere la novità. Il Parco della Grancia è senza dubbio un contesto naturalistico di pregio ed l’ambiente ideale per la promozione e la pratica del Nordic Walking”.