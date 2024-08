60 anni tra la comunità vietrese. Vietri di Potenza ricorda con un docufilm Suor Gerarda Benedetto, scomparsa dieci anni fa quando aveva quasi 106 anni

“Vitalità Riparatrice: sulle orme di Suor Gerarda” è il titolo del docufilm presentato a Vietri di Potenza domenica sera, nella sala convegni. Un omaggio a Suor Gerarda Benedetto, nata nel 1908, dal 1956 al 2014, quindi per 60 anni a Vietri di Potenza, fino alla sua morte, avvenuta appunto nel 2014 nella Casa delle Suore in Piazza del Popolo, il 28 marzo, quando mancavano pochi mesi al compimento dei 106 anni. Suor Gerarda è stata una grande persona, semplice, umile, “guida” di diverse generazioni vietresi.

Nella sala convegni la prima proiezione del docufilm ha fatto registrare il pienone, e si lavora già per dare la possibilità a tante altre persone di poter vedere quello che in un’ora, racconta la vita di Suor Gerarda, dal suo arrivo a Vietri nel 1954, alle sue gesta, il suo amore per i bambini, al sisma del 1980, il compimento dei 100 anni e la sua morte. La suora è stata interpretata da Camilla Fabio, vietrese.

Suor Gerarda è risultata essere la suora più longeva al mondo. L’altra suora più longeva al mondo insieme a lei era Suor Teresita (Spagnola, viveva nel convento di Buenafuente del Sistal in Spagna). Suor Teresita è deceduta a 105 anni il 12 giugno 2013, un anno prima di Suor Gerarda.

Si tratta di un progetto promosso da un giovane del posto, Francesco Nappi, con la preziosa collaborazione del Comune, dell’amministrazione comunale, delle associazioni Pro-Loco e Vietri & La Movida e delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, oltre che di un nutrito gruppo di attori e attrici che hanno recitato per questo importante docufilm.

Grande emozione in sala, alla presenza anche dei familiari di suor Gerarda e del sindaco, Christian Giordano: “La comunità vietrese si è riunita per celebrare la figura di Suor Gerarda, che per ben 60 anni è stata un punto di riferimento importante: la sua è stata una vera e propria missione, non solo religiosa ma anche sociale. Non possiamo dimenticare la sua attenzione e sostegno per gli ultimi e per le famiglie in difficoltà. Voglio complimentarmi con Francesco Nappi, con la Pro Loco e con tutti coloro che hanno interpretato, in maniera davvero magistrale, le diverse figure protagoniste della vita di Suor Gerarda. Abbiamo il dovere morale di custodire la memoria di quelle persone che hanno contribuito a formare e sostenere la nostra comunità lasciando un messaggio di speranza e solidarietà. Davvero complimenti a tutti, un lavoro culturale di comunità di grandissimo valore”.

“E’ stata una serata colma di ricordi ed emozioni, il mio più sincero ringraziamento a ciascuno di voi per essere stato presente alla prima del docufilm. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto fin dall’inizio. Senza di voi, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Spero che il film vi abbia colpito e ispirato come ha fatto con me durante il processo di creazione”, ha invece sottolineato Francesco Nappi, ideatore e regista del progetto.

Durante la serata, emozionata, è intervenuta anche Paola De Benedetto, nipote di Suor Gerarda, presente insieme agli altri nipoti in sala. La famiglia ha donato alla Casa delle Suore (dove vivono Suor Elsa, Suor Shiny e Suor Biny) un ritratto della compianta suora.

Claudio Buono