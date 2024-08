Ninfea, il Festival della Generazione in programma sulla Spiaggia delle Ninfee al Lago Grande di Monticchio. Al via il 30 agosto

Ninfea Festival 2024, il festival green in una location mozzafiato, vale a dire la Spiaggia delle Ninfee, Lago Grande di Monticchio. Dal 30 agosto al 1 settembre e dal 6 all’8 settembre, preparati a vivere sei giorni di pura magia immersi nella natura. Musica dal vivo per far vibrare l’anima, teatro che incanta e fa riflettere, incontri per arricchire la mente, benesseree relax tra le onde del lago, arte che prende vita tra i colori della natura, laboratori creativi per tutti, grandi e piccini.

Vieni a scoprire il Ninfea Festival. Sarà un’esperienza unica! Il programma completo su www.ninfeafestival.it.