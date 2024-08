Strage sulle strade del Potentino. Tre persone morte a seguito di un incidente sulla Bradanica

Una vera e propria strage sulle strade del Potentino. Nella serata di mercoledì 31 luglio, tre le persone che hanno perso la vita sulla SS 655 Bradanica, lungo un tratto di strada che collega i territori di Lavello e San Nicola di Melfi.

Coinvolte due auto, una Peugeot e una Yaris. A perdere la vita tre giovani, due uomini e una donna, di età tra i 27 e i 37 anni. La vittima più giovane di Matera, le altre due sono di nazionalità georgiana ed erano nella stessa auto.

Una delle due auto è finita in una scarpata. Sul postò l’eliambulanza, alcune ambulanze, i Carabinieri, Polizia Stradale, oltre ai Vigili del Fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio.

