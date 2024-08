La “Gatta nera” a Vietri di Potenza il 3 agosto. Ainett Stephens ospite all’evento “La Notte delle Stelle” con il tronista Mariano Catanzaro

Conosciuta da tutti come la “Gatta nera”, sarà ospite a Vietri di Potenza il 3 agosto nell’ambito di un evento che rientra nel cartellone di iniziative estive del Comune e delle associazioni denominato “R…Estate a Vietri di Potenza”. Stiamo parlando di Ainett Stephens, divenuta famosa nel programma di Pino Insegno “Mercante in fiera” su Italia 1. L’evento in programma sabato 3 agosto a Vietri di Potenza, allo stadio Santa Domenica, s’intitola La Notte delle Stelle, dedicato ai cavalli con uno spettacolo davvero molto bello, che viene riproposto dall’Associazione Giacche Verdi e da Gaetano Campiglia dopo il successo degli anni scorsi.

Per quest’anno l’organizzazione ha pensato ad ospiti importanti. Ainett Stephens è un volto noto della tv. Vista spesso nel programma Saturday Night Live, al cinema in diversi vilm, con Chiambretti su Italia 1 e poi al Grande Fratello Vip nel 2021. 41 anni, già miss Venezuela, sarà a Vietri di Potenza come ospite speciale. Insieme a lei anche Mariano Catanzaro, altro volto noto della tv.

Per lui, tanti anni in tv a Canale 5 come corteggiatore e poi celebratissimo tronista ad Uomini e Donne di Maria De Filippi. Poi anche alcune parti de ‘La pupa e il secchione’.

Ma gli ospiti continuano. Da Fiera Cavalli di Verona ci sarà anche Giovanni Cascone l’Hispanico e il suo team, il Mago Vago di Italian’s Got Talent, Vincenzo Tortorella Horseman Show e Mr. Giuseppe Fontanella con i suoi magic arabian horse. Alle 18, prima dell’evento, la fattoria didattica Fontanella. Ci sarà anche l’ASD Agri Equestre Pigna d’Oro Pignola.

Ingresso in tribuna 8 € per gli adulti, 4 € per bambini. Per l’ingresso prato, info e prenotazione al numero 3479299715.

L’evento è organizzato da Giacche Verdi con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza.

Claudio Buono