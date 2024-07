Cintura nera ad honorem per il Generale lucano Francesco Paolo Figliuolo

Negli scorsi giorni, Francesco Paolo Figliuolo, Generale al vertice del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della difesa italiana (già Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale), è stato in visita al Centro Olimpico FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Durante la cerimonia informale, in palestra, alla presenza della squadra olimpica, il Generale Figliuolo, nativo lucano, ha ricevuto la cintura nera ad honorem dalle mani degli Azzurri Odette Giuffrida e Manuel Lombardo.

È stata l’occasione per augurare le migliori fortune agli atleti in partenza per Parigi, ai quali ha sottolineato che senza sacrificio e senza lealtà non si raggiungono grandi obiettivi. Il Generale Figliuolo, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del judo proprio in Basilicata, a Potenza, ha sottolineato che i valori e la disciplina che ha ricevuto da questo sport sono poi stati fondamentali in tutte le tappe della vita, e anche per realizzarsi e fare carriera. Alla consegna, presente anche il Presidente Nazionale Fijlkam, Domenico Falcone, Il Presidente Nazionale Settore Judo, col. Giuseppe Matera, il Segretario Generale Massimiliano Benucci e diversi Allenatori federali.

Inoltre, per l’occasione, presente anche un gruppo di rappresentanza della FIJLKAM Basilicata: il presidente Regionale Giuseppe Attico, vicepresidente regionale Settore Judo Raffaele Lopardo, i maestri Pietro Amendola ed Eschilo Palmieri, quest’ultimo amico e compagno di palestra del Gen. Figliuolo, nonché promotore dell’iniziativa.

“Il Generale Figliuolo è soltanto uno dei tanti esempi di eccellenze lucane che si sono formate nella nostra Federazione, acquisendo principi e valori, e poi si sono espresse e realizzate in diversi ambiti sociali, che danno lustro alla nostra regione. Momenti come questi sono fondamentali per sottolineare l’importanza dello sport che se praticato sin dalla giovane età, forma il carattere e permette di raggiungere risultati importanti”, ha sottolineato Attico.