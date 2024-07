I Boomdabash in concerto nel Potentino. Una tappa di “Venduti Tour 2024” a Paterno il 16 luglio

I Boomdabash, formatisi nel lontano 2002, sono una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. I Boomdabash si esibiranno in Basilicata martedì 16 luglio 2024 a Paterno, a partire dalle ore 21:30, nella suggestiva Piazza Isabella Morra (ingresso gratuito).

Tra i loro singoli di grande successo Tropicana feat. Annalisa (3 PLATINO), Mohicani feat. Baby K (2 PLATINO), Don’t Worry (PLATINO), Karaoke feat. Alessandra Amoroso (6 PLATINO), Mambo Salentino feat. Alessandra Amoroso (3 PLATINO), Per un Milione (4 PLATINO), Non ti dico no feat. Loredana Bertè (2 PLATINO), Portami con te (2 PLATINO), A tre passi da te feat. Alessandra Amoroso (PLATINO), L’importante feat. Otto Ohm (ORO), Il solito italiano feat. J-Ax (ORO).