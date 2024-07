Bike Trail: l’esplorazione su due ruote. Ecco la prima unsupported bike adventure in Basilicata

Il termine Trail, traccia, pista, sentiero, veniva utilizzato dagli emigranti negli Stati Uniti per indicare i percorsi aperti nei nuovi territori in via di esplorazione. E come moderni pionieri del territorio, tre lucani indicano itinerari in bicicletta, per la scoperta della Basilicata in ogni suo angolo più nascosto e per questo più prezioso. L’avventura su due ruote si chiama Basilicata Bike Trail: il progetto di Gerardo Smaldone, Manuela Lapenta e Simon Laurenzana.

I tre esploratori indicano percorsi di lunghezza variabile su strade sterrate, tratturi, vecchie strade della transumanza ma anche asfalti e vie dei piccoli borghi lucani. La durata? La decidono i bikers. Ma attenzione perché si tratta di un percorso unsupported, ovvero non supportato, in autonomia. Simon Laurenzana ci racconta come nasce questo progetto e come si svolgono le tracce di Basilicata Bike Trail.

