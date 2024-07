Potentino, controlli dei Carabinieri. Due denunce, una segnalazione e migliaia di euro di sanzioni

Viene portata avanti senza soluzione di continuità l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza con l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, nel corso di mirati servizi finalizzati a contrastare i fenomeni predatori nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a dispiegare un vasto dispositivo sulle reti viarie, non solo quelle principali ma anche quelle individuate come eventuali vie di fuga percorse dopo la perpetrazione di furti. Le forze messe così in campo hanno permesso di procedere a centinaia di controlli tra veicoli, conducenti, passeggeri e dei principali obiettivi sensibili, eseguendo perquisizioni e test etilometrici volti anche a riscontrare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti alla guida.

Nell’ambito dei citati controlli, i militari dell’Arma hanno:

ritirato la patente di guida ad un 30enne e ad un 34enne, entrambi del posto, poiché in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche;

segnalato alla Prefettura di Potenza un 40enne di origini lucane ma residente in Lombardia trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

denunciato un 30enne, anch’egli della Val d’Agri, sorpreso con un tirapugni in metallo senza giustificazione per il porto;

elevato sanzioni al Codice della Strada per 1.260,00 €uro.

Nello stesso contesto operativo, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Potenza, sono stati controllati sette esercizi pubblici: contestate violazioni per oltre 6.000 €uro e sospesa un’attività di ristorazione per la riscontrata irregolarità lavorativa di un dipendente.

L’attività ordinaria e straordinaria di controllo del territorio proseguirà sul vasto territorio potentino dove, attraverso l’impiego dei militari del Comando Provinciale di Potenza, l’Arma dei Carabinieri, nei numerosi centri, garantisce un impegno e un’attenzione costante nella prevenzione e repressione di qualsiasi forma di illegalità.