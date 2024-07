A Sasso di Castalda ecco la segnaletica dell’amore. Dal paese del Ponte alla Luna l’invito a celebrare l’amore in una cornice unica

Dopo Anacapri, Sirmione, Torre dell’Orso, Mattinata, Termoli, Erice, San Piero Patti, Capo D’Orlando anche Sasso di Castalda ha i suoi cartelli “obbligatorio baciarsi” invitano a celebrare l’amore in cornici uniche e suggestive, incentivando inoltre la promozione turistica dei luoghi attraverso i social network alimentando la promozione turistica dei luoghi “#love_sassodicastala #unbacioasassodicastalda #ilborgoallaluna #ponteallaluna”

In un gesto che ha sorpreso ed emozionato la comunità locale ed i turisti, l’istallazione della “Segnaletica dell’Amore” Obbligo di baciarsi’’, ‘’Kiss…please’’, ‘’Zona romantica’’ nel pittoresco borgo di Sasso di Castalda. Questa iniziativa unica, promossa dall’amministrazione comunale, ha lo scopo di diffondere messaggi positivi e di amore in tutto il paese.

La Segnaletica dell’Amore consiste in una serie di cartelli colorati e decorati con cuori e frasi di incoraggiamento che sono posizionati in punti strategici del paese terrazza con vista ponte alla luna e località castello vicino la fantastica skywalk. Questi cartelli non solo aggiungeranno un tocco di colore e allegria a Sasso di Castalda, ma speriamo anche ispirino sentimenti di amore e solidarietà tra i residenti e i visitatori.

Il Sindaco ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa unica che celebra l’amore e la positività. Speriamo che la Segnaletica dell’Amore diventi un simbolo di unità e gentilezza per tutta la comunità di Sasso di Castalda.”

L’installazione della Segnaletica dell’Amore è solo l’inizio di una serie di progetti volti a promuovere la bellezza e l’armonia in questo incantevole borgo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su future iniziative e eventi.