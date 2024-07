Bella, ambiente e Tari. L’assessore Grippa: “Nessun aumento della bolletta. Lavoriamo per un nuovo sistema di gestione dei rifiuti”

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, nello scorso 25 giugno 2024, delle nuove misure in materia ambientale, l’assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa, fa il punto sulle novità in arrivo per i cittadini e sulle azioni messe in campo in materia ambientale:

«Sono lieto di annunciare che anche quest’anno la Tari, nonostante i costi crescenti dei prezzi dell’energia e del conferimento in discarica dei rifiuti, non subirà aumenti. Situazione in controtendenza rispetto molti comuni italiani, dove l’aumento dei costi sta determinando maggiori spese a carico dei cittadini. Infatti, la TARI è un tributo destinato a finanziare esclusivamente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e tutti i cittadini, ognuno per la propria parte, contribuiscono e sostenere questa spesa.

Stiamo anche lavorando ad un nuovo sistema di gestione rifiuti con la gara d’appalto che è in corso – ha proseguito l’assessore Grippa -. Le esenzioni e le agevolazioni sulla Tari sono state confermate nello scorso Consiglio Comunale anche per le nuove coppie e le nuove attività economiche che apriranno sul nostro territorio. Sgravi anche sulle pertinenze delle utenze domestiche e non domestiche e poi ancora agevolazioni per i non residenti.

Un altro importante risultato raggiunto sin qui è l’assegnazione a 35 famiglie degli sconti Tari, grazie all’eco compattatore mangia-plastica. Un ottimo risultato che ha visto, a titolo di esempio, un cittadino ottenere 62 euro di sconto sulla parte variabile della Tari.

Tra gli altri provvedimenti varati nell’ottica di una gestione ottimale dei rifiuti figura anche la nuova isola ecologica nella frazione di San Cataldo che si inaugurerà a breve. Un’ altra importante azione è stata l’installazione a Bella centro e nella frazione di San Cataldo delle colonnine di ricarica elettrica per i veicoli elettrici per offrire ai cittadini e ai visitatori un servizio in linea con le attuali normative nazionali ed europee in atto».

Mentre sulle azioni strutturali come la Casa dell’Acqua l’assessore Grippa non ha dubbi: «Le tre Case dell’Acqua installate sul territorio, dopo un anno di esercizio, rappresentano un sicuro successo amministrativo perché ci ha permesso – spiega l’assessore Grippa – di ridurre fortemente la quantità di bottiglie di plastica ed offrire nello stesso tempo un servizio importante per l’intera comunità con l’erogazione di acqua sana e sicura. Mentre in materia di efficientamento energetico siamo intervenuto recentemente con l’installazione sul polivalente di Bella Muro di un impianto solare di 10 kw con sistema di accumulo».

Sul futuro l’assessore è ottimista: «Nell’immediato futuro ci saranno nuovi interventi per l’illuminazione fotovoltaica nei punti più periferici».