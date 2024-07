A Tito ritorna “La Bella Stagione”. Eventi di ogni genere da luglio fino al 13 ottobre

Ritorna La Bella Stagione, la programmazione culturale estiva della Città di Tito, realizzata in collaborazione con le associazioni locali. Iniziative che hanno preso il via il 6 luglio, presso il Chioschetto di Parco Benessere, con una serata dedicata alla Disco Music. Non mancherà lo sport con le finali del torno di calcio a 5, realizzato dalla Polisportiva Tito, previste lunedì 8 luglio; il 20 luglio, invece, appuntamento con il torneo di calcio tutto in una notte, presso i campetti di Parco Benessere. Dal 21 al 28 luglio, invece, ritorna la spiaggia di Piazzale Asuncion con il torneo di beach volley, a cura di Phoebus Tito Volley.

Spazio alla lettura con il tradizionale appuntamento delle “Letture al tramonto” dell’associazione Sotto il Castello: 18 luglio in Largo Municipio e il 1 agosto presso il sito della Torre di Satriano in Tito. Il 29 agosto, invece, Sotto il Castello, insieme a “La Luna al guinzaglio” e all’interno del progetto “Le sere d’Eufemia”, promuoverà un workshop di libri tattili presso la Biblioteca Comunale “L. Ostuni”.

La Torre di Satriano in Tito sarà protagonista di vari appuntamenti nel corso di questa stagione estiva. L’11 luglio, alle ore 19, in Largo Municipio, verrà presentata la campagna di scavo 2024 con una cena comunitaria realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tito e l’associazione Sotto il Castello. Il 22 luglio, invece, sempre in Largo Municipio, Massimo Osanna presenterà il suo libro “Mondo Nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia”. Il 31 luglio, invece, sarà l’occasione per parlare di cultura e tecnologia attraverso la presentazione del progetto “Tito digitale” e per anticipare “Festivalia. L’archeologia si racconta”, rievocazione storica prevista il 3 agosto presso il sito archeologico della Torre di Satriano in Tito.

Il 17 agosto, invece, ritornerà il tradizionale appuntamento dell’Aperiforum sulla Torre a cura del Forum Giovani. Ampio spazio anche alla musica con i tradizionali appuntamenti presso il chiostro del Convento di Sant’Antonio da Padova: “El tango Show” il 16 luglio e “Le nozze di Figaro e Da Ponte” il 26 luglio. Il 4 agosto, invece, in Largo Municipio, concerto musicale del duo piano e voce napoletana; mentre il 9 agosto, presso la Chiesa Immacolata Concezione di Tito Scalo, concerto musicale “Incanti”.

Non mancherà il consueto appuntamento con il Festival dell’organetto, previsto il 2 agosto in Piazzale Asuncion. Il 31 agosto, invece, gli anni ’90 rivivranno con lo spettacolo “Nostalgia ‘90”, presso il Piazzale Giovanni Paolo II di Tito Scalo. Per i più piccoli l’associazione “Bolle di Sapone” sarà protagonista di “Una merenda in compagnia”, il 25 luglio, presso il Chioschetto di Parco Benessere.

Non mancheranno gli appuntamenti con la tradizione enogastronomica. Il 27 luglio, in Piazza della Repubblica a Tito Scalo, “la ciambotta” sarà protagonista dell’appuntamento organizzato dall’associazione La Stazione. Il 10 agosto, inoltre, l’associazione Ricrea ritorna con il tradizionale appuntamento della Festa degli orti. “Centro in Tavola”, invece, animerà il nostro centro storico nei giorni 24-24 e 25 agosto. La Pro Loco, invece, riproporrà il riuscito esperimento della Cena in Total White il 30 agosto presso il ponte di Villa della Costituzione Italiana.

Spazio anche ai giochi con il Palio Titese, la sfida tra i rioni della Città di Tito, il 12-13 e 14 luglio, realizzato dal Forum Giovani e dall’Anspi. Dal 1 agosto, invece, tutti pronti a trasformarsi in “ricercatori” con la tanto attesa Caccia al Tesoro.

Il 1 settembre, invece, presso il piazzale mercato di via San Vito, appuntamento con l’ “Inclusive Day”. Seguiranno, come da tradizione, le feste patronali il 7 e l’8 settembre alle quali si aggiungerà “La Cena dei Madunnari”, il 6 settembre, promossa dalla Pro Loco. Dopo il successo dello scorso anno, il 15 settembre, ritorna la Gara automobilistica di slalom nazionale per le vie cittadine di Tito. Il 21 settembre, invece, l’Anspi e Sotto il Castello vi aspettano per l’evento “All’ombra del vecchio tiglio” in Largo Municipio.

A chiudere la Bella Stagione saranno due appuntamenti dedicati alla natura. Il primo, il 29 settembre, con una passeggiata a cavallo partendo da Contrada Acqua Bianca; il secondo, il 13 ottobre, con “La Giornata del camminare” promossa dall’associazione La Cordata.