La Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri per la prima volta in Basilicata. Appuntamento a domani al Parco della Grancia

Tutto pronto per la prima volta, in Basilicata, della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri, che si esibirà giovedì prossimo 4 luglio, a partire dalle ore 21:00, nel suggestivo scenario del Parco Naturale della Grancia, in concomitanza con l’apertura della stagione 2024.

Un evento promosso dall’Arma dei Carabinieri e patrocinato dal Comune di Brindisi di Montagna, che ha conquistato l’entusiasmo dei lucani dell’intera regione, nella paesaggistica cornice che ospita il cinespettacolo “La Storia Bandita”.

I Carabinieri, Maestri nell’arte musicale e abili cavalieri, guidati dal loro direttore e accompagnati dall’immancabile mascotte “Briciola”, una piccola meticcia capace di tenere in riga i possenti equini, allieteranno gli oltre 2.000 ospiti della serata con l’esecuzione di grandi classici della musica italiana e internazionale, fra cui gli immancabili “La Fedelissima”, “La Leggenda del Piave” e “Va Pensiero”.

Il concerto, inoltre, non è l’unico appuntamento in programma al Parco della Grancia il 4 luglio. Già a partire dalle ore 16:00 sarà possibile visitare il laboratorio del miele, ammirare lo spettacolo della falconeria e, prima dell’esibizione dei musicanti dell’Arma a cavallo, assistere ad una dimostrazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Cinofili e del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio del Comando Provinciale di Potenza.

Una serata, gratuita, per tutti, dai più piccoli a chi, meno giovane, ha ancora desiderio di provare emozioni forti.