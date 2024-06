Rettore: “Progetti sociali come ‘patto’ tra noi e i reali detentori del nostro domani”

“Con il tuo 5×1000 l’Università cresce, la comunità fiorisce”: è lo slogan utilizzato dall’Università degli studi della Basilicata per la campagna del “5×1000” in corso, che sarà dedicata allo sviluppo di progetti a favore degli studenti. “La campagna si snoderà negli anni e prevede diverse azioni: cominceremo con due iniziative concrete. Con i fondi che raccoglieremo intendiamo attrezzare, presso i Campus universitari, alcuni ambienti dove in particolare le mamme studentesse ma, più in generale, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, possano trovare uno spazio protetto, idoneo alle proprie esigenze e affrontare così serenamente la vita universitaria – ha spiegato la Prorettrice alla Comunicazione, Elena Esposito – “Un’attenzione al benessere e al rispetto della persona – aggiunge Esposito – che distingue da sempre la nostra Università e di cui andiamo fieri”.

Sono previsti, inoltre, “Premi di studio” alle diplomate e ai diplomati delle scuole superiori della Regione, meno abbienti e più capaci che si iscrivano all’Ateneo lucano, quale riconoscimento per il merito e piccolo incentivo a rimanere ed arricchire il Territorio e l’Università. “Tali azioni – ha precisato Esposito – si collocano, inoltre, tra gli obiettivi dell’agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2020-30, quali ad esempio, più nello specifico, istruzione di qualità, parità di genere, lavoro dignitoso e crescita economica”. Il Rettore – che per primo ha destinato il suo 5×1000 all’Università – ha scritto alla comunità accademica invitando a fare lo stesso: “Viviamo in un periodo storico in cui la solidarietà e l’inclusione dovranno essere le tessere irrinunciabili di un mosaico di valori che vogliamo consegnare alle nuove generazioni. La firma del 5×1000 rappresenterà così anche un ‘patto’ tra noi e i reali detentori del nostro domani”. Attraverso il 5×1000 – che non costa nulla! – ogni contribuente può devolvere una parte delle proprie imposte per promuovere l’eccellenza accademica e l’integrazione.

Come destinare il 5×1000 all’Unibas

– apponi una firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi

“Finanziamento della ricerca scientifica e della Università”

– specifica il codice fiscale dell’Università degli Studi della Basilicata:

96003410766

(oppure segnalalo al commercialista o al Caf al momento della compilazione)