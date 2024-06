Alla scoperta delle meraviglie naturalistiche del territorio. Nasce l’associazione Sentieri

E’ in Basilicata l’ASD Sentieri, grazie all’impegno di Michele Miglionico (Guida Ambientale Escursionistica – Istruttore di Trekking), un appassionato e professionista del camminare, che ha voluto unire la passione e le esperienze per diffondere una cultura della natura e degli sport in outdoor a quanti vogliono vivere il proprio tempo libero avvolti nell’ambiente tra aree incontaminate per raggiungere serenità e benessere psico-fisico. Promuovere l’escursionismo in primo luogo, questa la nostra missione; l’ecoturismo come logica conseguenza dell’andare a piedi sul territorio ed in particolare nelle aree dei parchi e delle riserve naturali, esplorando e raggiungendo le mete più panoramiche, conoscendo le tradizioni e la cultura rurale e assaporando i sapori di una volta in percorsi enogastronomici.

La diffusione degli sport outdoor, in ambiente esterno, principalmente montano, sono l’obiettivo principale della ASD Sentieri. L’unico vero modo attraverso il quale un territorio si può davvero conoscere è “camminandoci dentro” e quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. L’attività di trekking in ambiente normale e innevato, i primi approcci al cammino, il camminare con la giusta postura, camminate nei centri storici, escursioni nella natura e camminate sensoriali sono le principali attività proposte dall’associazione. Numerosi saranno gli appuntamenti in ogni stagione da svolgere in una sola giornata o nei week-end. La nostra associazione è ispirata a principi di collaborazione su territorio con numerose associazioni sportive e di promozione culturale ambientale e turistiche; pertanto saranno numerosi gli eventi proposti in sinergia con le altre realtà territoriali che ci vedono uniti nel comune obiettivo di promuovere il territorio Lucano ancora ricco di luoghi affascinanti, incontaminati e capaci di trasmettere esperienze ed emozioni uniche da raccontare.