Unibas: firmato a Potenza accordo con Guardia Finanza per ricerche e formazione universitaria

L’Università degli studi della Basilicata e il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza hanno firmato a Potenza, nella Sala degli Atti accademici del Campus di Macchia Romana, un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative scientifiche e formative, finalizzate a promuovere la crescita e l’arricchimento culturale degli studenti universitari e del personale del Comando Regionale. Il protocollo è stato sottoscritto dal Rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, e dal Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Roberto Pennoni. In particolare, l’accordo favorirà la formazione a livello universitario degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza – con specifico riferimento alla loro attività nel contesto della polizia economico-finanziaria – e la collaborazione nella realizzazione di studi, ricerche, eventi nell’ambito di settori scientifico-disciplinari di area giuridica ed economica. “La partnership con l’Università degli studi della Basilicata – ha evidenziato il Generale Pennoni – ci consentirà di qualificare ulteriormente il nostro personale. Lo scopo è quello di migliorare sempre la qualità dei servizi di polizia economico-finanziaria erogati ai cittadini lucani”. “Siamo lieti di questa sinergia – ha spiegato il Rettore – che si rivelerà senz’altro molto interessante e utile sia per i nostri studenti, sia per il personale delle Fiamme Gialle”.