Scontro frontale a Picerno. Tre le persone ferite

Un grave incidente si è verificato questa sera a Picerno. Uno scontro frontale tra due auto nei pressi della chiesa di San Rocco in via Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e diverse ambulanze del 118 Basilicata Soccorso. In totale sarebbero tre le persone coinvolte nell’incidente.Uno dei tre più gravi ha riportato una frattura all’altezza del naso e una ferita al cuoio capelluto. Un altra persona ha riportato una ferita al ginocchio e una terza persona solo alcune contusioni. Tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente sono state portate in ospedale al San Carlo di Potenza per le cure del caso.

redazione