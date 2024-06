Potentino, il Carabiniere Donato Palumbo spegne 102 candeline e riceve la visita dei colleghi a casa

Un dono giunto da Roma con una lettera del Comandante Generale recapitato, a nome di tutti i Carabinieri, dal massimo vertice dell’Arma Lucana: il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo Scafuri. L’alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Venosa, Maggiore Antonino Di Noia e dal Comandante della locale Stazione, Luogotenente Giulio Cicciomessere, è stato accolto dal collega in congedo con grande trasporto ed emozione. Sentimenti che hanno pervaso tutti i suoi ospiti nei momenti a seguire: un vero e proprio crocevia di esperienze, ricordi ed emozioni per chi come lui nasceva proprio a Palazzo San Gervasio il 18 giugno di centodue anni fa.

Arruolatosi nei Granatieri di Sardegna a 19 anni e poi transitato nell’Arma dei Carabinieri il 15 marzo 1943, ha partecipato all’ultimo conflitto mondiale, nella campagna di Grecia, ove ha sperimentato la prigionia e la deportazione nel campo di Melseburg in Germania. Rientrato in Italia nel 1945, venne assegnato al Comando Legione Carabinieri Bari ove è stato impiegato fino al 1964, data in cui si è trasferito a Roma per ricoprire delicati incarichi presso il Senato della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Congedatosi nel 1984, ha fatto ritorno nella sua Palazzo San Gervasio, senza mai smettere di sentirsi “Carabiniere”.

“Incontrarlo è stato un privilegio”, ha dichiarato il Generale Scafuri, perché dalla sua voce si possono udire i racconti di chi la storia l’ha vissuta in prima persona e, nella famiglia dell’Arma, l’ha anche scritta. Testimone di intramontabili valori ai quali tutt’oggi si ispira l’intera Istituzione e che Donato incarna nel suo essere “Carabiniere per sempre”.