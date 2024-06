A Picerno il 21 giugno la Giornata internazionale dello yoga

Si celebra il 21 giugno la “Giornata internazionale dello yoga”, che si svolgerà anche a Picerno presso la scuola media, e vedrà la partecipazione di numerosissime persona provenienti da diverse parti della regione. La giornata sarà guidata dalla dolce e leggendaria maestra Melina Marcantonio, storica docente di yoga, cintura nera di 4′ dan di judo e di altre discipline di arti marziali, specializzata in hatha yoga, iscritta all’albo nazionale della Csen e Filgecam e titolare della scuola Shiva Yoga di Picerno.

La maestra Marcantonio, attraverso i suoi insegnamenti che impartisce da oltre 35 anni costellati da tantissimi riconoscimenti anche a livello nazionale, lancia messaggi di speranza, aiuta gli altri a raggiungere il loro pieno potenziale e permette di viaggiare nella propria mente attraverso il corpo che si sposta per restituirci energia in un tempo che sembrava non più nostro.

Lo yoga – sostiene la maestra – è stato dichiarato dall’Unesco nel 2016 Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità per la sua positiva influenza sul benessere psicofisico dell’individuo. “Lo yoga – sottolinea Marcantonio – non è per tutti ma per ognuno e ci conduce, con la costanza e la pratica, a fare esperienza diretta e individuale del nostro corpo, della nostra realtà e ci aiuta ad aprirci all’altro. Per questo e per tanto altro vi aspettiamo tutti a Picerno per questo importante evento.