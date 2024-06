“Persi tra le stelle”, il 14 giugno in uscita il nuovo singolo della cantautrice lucana Luisa Picerno

Il 14 giugno uscirà “Persi tra le stelle”, il nuovo singolo della cantautrice Luisa Picerno, di origine lucana, di Balvano. Un singolo presente nel suo nuovo disco “Luce dei miei inverni”, in uscita il prossimo agosto, disco registrato e prodotto da Epicentro Recording studio di Christian Lapolla. Da sempre con passione per la musica, nel 2018 ha pubblicato il suo primo disco “Storie a metà”. Dopo numerose collaborazioni artistiche e un percorso di studio presso la Scuola di Mogol come autrice e interprete, promette tante altre emozionanti collaborazioni e l’apertura di artisti del panorama musicale internazionale, e la presentazione dei suoi nuovi brani. Tra le prossime esibizioni, nella sua Balvano il 12 giugno.

Ha presentato il suo nuovo singolo “Persi tra le stelle” aprendo il concerto di Nostalgia 90 ad Atena Lucana, davanti a migliaia di persone. Persi tra le stelle è un brano che racconta di un amore folle, vissuto in maniera diversa da entrambi, dimostrazione del fatto, che ognuno di noi è uno spettacolo a sé e ha una lente personale per guardare se stessi e il mondo.

L’artista Luisa Picerno ha iniziato anche un percorso grafico con il fotografo potentino Giuseppe Vasta, “poiché anche con la fotografia si può scrivere la luce, la luce presente in tutti gli inverni della vita e nella sua musica”, sottolinea a melandronews.it.

