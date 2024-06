Regione Basilicata, “Un nido per l’infanzia”. Ecco il bando per attivare gli asili nido nei piccoli Comuni lucani

Pubblicato sul Bur il bando “Un nido per l’infanzia”

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (n. 26) del 1° giugno il bando denominato “Un nido per l’infanzia”, approvato con determina dirigenziale n. 775. L’Avviso ha una dotazione finanziaria di un milione e seicento mila euro, fondi del Fesr/Fse Basilicata 2021-2027, ed è rivolto agli enti locali. Il bando finanzia l’attivazione di asili nido nei piccoli Comuni delle aree interne e periferici in cui mancano i servizi educativi principali per l’infanzia nella fascia 0-36 mesi. Concede anche contributi ai Comuni che intendono assicurare la frequenza del servizio educativo nella fascia 0-6 anni a bambini con bisogni speciali o che decidono di implementare attività educative in fasce orarie aggiuntive rispetto all’orario standard garantito nei singoli servizi. L’obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa e garantire parità di accesso a servizi di qualità in tutti i Comuni della Basilicata, indipendentemente dalla posizione geografica, sia essa più o meno decentrata dai poli insediativi maggiormente attrattivi, e dalla dimensione della popolazione presente nella fascia fino a sei anni.

La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da ogni Comune capofila degli Ambiti Socio-territoriali, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet:

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp

Il termine scade il 2 agosto alle 12.