Eccellenze lucane. Ecco l’Orchestra Maldestra: oltre 50 giovani musicisti diretti da un 19enne

Oltre 50 elementi con un’età compresa tra gli 11 e i 25 anni. Completamente autorganizzati e decisamente determinati. Sono i giovani musicisti dell’Orchestra Maldestra e se Potenza è stata dichiarata la Città dei Giovani 2024 è anche per merito loro. Li dirige il maestro di pianoforte, Donato Telesca, 19 anni appena compiuti. In questo episodio di Basilicata in Podcast il direttore Telesca ci racconta come nasce l’orchestra e quali sono i valori che la animano.

