Bake Off Italia 2021, un giovane del Potentino tra i concorrenti della nuova edizione su Real Time

C’è anche un giovane del Potentino, di Pignola, tra i concorrenti di “Bake Off Italia 2021”, il programma che andrà in onda da venerdì 3 settembre, in prima serata su Real Time (canale 31). Si tratta di Gerardo, 35 anni, pignolese, ricercatore di biologia. Bake Off Italia – Dolci in forno, è il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi. Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e che ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Gerardo è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021. Lavora a Milano in un laboratorio di biologia. Molto legato alla famiglia, grazie ai dolci ha riscoperto il legame con la madre, venuta a mancare quando era un ragazzino. Autoironico, creativo e amante delle arti, ha fatto parte di gruppi folkloristici, balla il tip tap, è stato direttore di coro e suona la tromba. Per lui la pasticceria è chimica, ma anche cuore.

Claudio Buono