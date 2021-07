Variante alla SS95 di Brienza, abbattuto il diaframma della galleria “San Giuliano”

Il tunnel è lungo 915 metri. Oltre 125 milioni di euro l’investimento complessivo dell’intervento

Sono state eseguite oggi, giovedì 22 luglio, le operazioni di abbattimento dell’ultimo diaframma, situato nella parte mediana della galleria naturale ‘San Giuliano’, realizzata da Anas (Gruppo FS Italiane) nell’ambito dell’intervento (6º lotto) relativo alla realizzazione della Variante alla strada statale “di Brienza”, situata in provincia di Potenza e già fruibile per circa 16 km. Tale nuovo tracciato ha uno sviluppo complessivo di circa 4 chilometri e comprende tre interconnessioni con la viabilità esistente, costituiti da svincoli a livelli sfalsati:

Svincolo “Nord” al km 0,235, in località Santa Lucia;

Svincolo “Centro” al km 1,900, di collegamento con l’abitato di Brienza;

Svincolo “Sud” al km 4,050, di collegamento con la SS598 “Fondo Valle Agri”.

La nuova viabilità, inoltre, è costituita da 5 viadotti totali (di cui 4 situati nel primo tratto di circa 1,9 km) e 2 gallerie naturali, la ‘San Giuliano’ e la ‘Casola’ (collocate nella tratta restante). La galleria naturale ‘San Giuliano’ è lunga complessivamente 915 metri e si sviluppa prevalentemente in terreni appartenenti alla formazione dei conglomerati continentali; la sezione media di scavo è pari a circa 150 mq, con larghezza pari a 15 metri ed altezza pari a 12. Completato dunque quest’oggi lo scavo della galleria naturale – che ha rappresentato uno dei momenti più delicati dell’intero intervento – sono già stati avviati i lavori di rivestimento e verrà realizzato il corpo stradale, costituito dal sottofondo e dalla pavimentazione; seguirà il completamento del tracciato con le barriere di sicurezza e la segnaletica.

Per l’evacuazione dei tunnel in caso di emergenza, è prevista una via d’esodo sospesa alla calotta della galleria, con un interasse medio tra le uscite di sicurezza di 250 metri. L’intervento complessivo, per le caratteristiche del corpo stradale che presenta, può essere suddiviso in due tratte:

tratta 1, dal km 0,000 al km 1,900 (Svincolo Centro). Il tracciato ha origine sulla attuale SS95 “di Brienza”, in corrispondenza dell’ultimo tratto ammodernato, al quale deve sovrapporsi per circa 400 metri, per poter realizzare lo Svincolo Nord in località Santa Lucia. Il percorso risulta pressappoco parallelo all’attuale tracciato della SS95 e termina con le necessarie opere di scavalco della attuale statale, in corrispondenza dello Svincolo ‘Centro’.

tratta 2, dal km 1,900 al km 4,070: tale tratta costituisce il bypass all’abitato di Brienza, che consentirà di eliminare il traffico di passaggio che oggi attraversa il centro urbano. Il collegamento del traffico proveniente dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza con l’abitato è garantito dalle rampe dello Svincolo Centro che si diramano dal tracciato, all’altezza del torrente ‘Murge’, innestandosi sull’attuale SS95.

L’intervento rientra nell’elenco delle Infrastrutture Strategiche Interregionali e Regionali del Piano Nazionale per il Sud, per un importo di 125,7 milioni di euro ed è finanziato per 29,7 milioni con fondi FAS, mentre i rimanenti 96 milioni sono previsti nel nuovo APQ della Regione Basilicata a valere sui fondi disponibili per il potenziamento della Viabilità della Val d’Agri (Legge 488/99).