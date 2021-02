Viggiano, opportunità di lavoro grazie al Comune e a Vejanum. Richieste diverse figure

L’Amministrazione comunale di Viggiano, insieme alla Vejanum S.r.l., società in house del Comune di Viggiano, – con lo scopo di istituire un elenco di persone da contrattualizzare a tempo determinato – rendono noto l’avviso pubblico con determina del 19/02/2021. Lo scopo del presente bando è provvedere ad attività di manutenzione e servizi da affidare alla Vejanum S.r.l. con l’assunzione di diversi profili (uno per ciascuna posizione): operaio edile, addetto alle pulizie, manutentore generico.

Questa è un’altra iniziativa dell’Amministrazione comunale con l’Assessorato alle Politiche Sociali: “nell’ottica di un sostegno alle famiglie e alla comunità proseguiamo le politiche occupazionali” prosegue l’Assessore Gerardi: ”in continuità con il bando di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da Covid-19. Con quest’altro avviso vogliamo effettuare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzato all’individuazione di alcune figure da affidare alla Vejanum S.r.l.”. Essere disoccupati alla data di pubblicazione del presente avviso è requisito fondamentale per la selezione. Gli elenchi definitivi, che avranno validità di due anni, saranno approvati dall’Amministratore Unico della Vejanum S.r.l. e pubblicati sui siti internet www.vejanum.it e www.comune.viggiano.pz.it. Verrà data la precedenza a coloro che hanno il valore del reddito ISEE più basso a parità di esperienza lavorativa con una rotazione nell’assegnazione dei posti, che man mano saranno necessari alla società, per lo svolgimento delle sue attività e servizi.

La domanda di iscrizione all’elenco, da redigere in carta semplice secondo le schema dell’allegato A dell’avviso, dovrà contenere, oltre al valore ISEE, anche una copia del documento d’identità, del Curriculum Vitae e copia del modello C2 rilasciato dal competente Centro per l’impiego che ne attesta la disoccupazione e dovrà pervenire obbligatoriamente entro le ore 13:00 dell’8 marzo 2021 via PEC, via raccomandata A/R o consegnata a mano. Per tutti i chiarimenti del caso gli interessati possono rivolgersi inviando una email a v.romaniello@vejanum.it. “E’ obiettivo dell’Amministrazione comunale, fino a quello che sarà l’ultimo giorno di mandato, realizzare delle politiche virtuose, anche dal punto di vista occupazionale, che possano in qualche modo essere di ausilio concreto alle famiglie e alla comunità”, ha concluso l’Assessore alle Politiche Sociali.