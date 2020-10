In Basilicata 14 nuovi casi di positività da Covid. Contagi nel Potentino: da Lauria a Picerno, Brienza e altri centri

5.10.2020 – Ci sono 14 nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata, e tra questi nuovi, tre sono pazienti ricoverati in Ospedale. I positivi riguardano Lauria, dove si registrano 6 casi. Poi un caso a Potenza (ricoverato), a Maratea, Picerno (ricoverato) e Tolve (ricoverato). Gli altri casi sono a Brienza (2), 1 a Lagonegro e 1 a Marsicovetere. I ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera, però, salgono a 32, numero che ha avuto un grande rialzo in questi ultimi giorni. Risulta un caso di guarigione nelle ultime 24 ore e per fortuna non si registra alcun decesso. Ieri sono stati processati circa 140 tamponi.

Si precisa che la task force regionale oggi fa riferimento a 28 nuovi contagi. Sono i 14 già comunicati ieri (9 lucani e 5 pugliesi che hanno fatto tampone in Basilicata) e i 14 di oggi, risultati dei tamponi del 3 e 4 ottobre.

redazione