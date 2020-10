Basilicata, multe da 400 a mille euro per chi non porta la mascherina anche all’aperto

Va da 400 a mille euro la sanzione amministrativa per chi non indossa la mascherina anche all’aperto in Basilicata. E’ quanto previsto nell’ordinanza firmata ieri dal governatore lucano, Vito Bardi, e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Nell’ordinanza è anche scritto che “nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a 30 giorni” e che “in caso di reiterata violazione” la sanzione amministrativa “è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”. L’ordinanza del presidente Bardi è arrivata dopo una risalita dei casi positivi in Basilicata che nelle ultime 24 ore ha registrato ben 49 nuovi contagi da covid-19.

Fonte: basilicata24.it