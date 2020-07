3 luglio 2020 – Due nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata. Lo rende noto il Comune di Moliterno.

Due cittadine straniere arrivate nei giorni scorsi a Moliterno, sottoposte a tampone, sono risultate positive. Sono sempre state in isolamento e non hanno sostanzialmente avuto contatti con l’esterno. Sono in corso le ulteriori verifiche del caso.

“Ancora una volta vi esortiamo a non abbassare la guardia”, fa sapere il Comune di Moliterno.

Redazione