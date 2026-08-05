Sicurezza e controllo del territorio, in Basilicata 61 nuovi Carabinieri

Nei giorni scorsi sono giunti in Basilicata 61 militari dell’Arma, di cui 10 Marescialli e 51 Carabinieri, destinati a rinforzare i Comandi Provinciali di Potenza e Matera, sia per assicurare maggiore presenza sul territorio che per salvaguardare il ciclico turnover, generato dai trasferimenti in altri regioni e dai pensionamenti. Il personale dell’Arma, che andrà a rinvigorire e ringiovanire la rete capillare delle Stazioni presenti su tutto il territorio lucano, è stato scelto tra i neo arruolati che hanno da poco terminato il previsto ciclo formativo del 13° Corso Triennale, per i Marescialli, e del 145° Corso Formativo, per i Carabinieri. A loro è affidato il compito di portare nuovo entusiasmo e professionalità in favore della legalità, seguendo le linee guida che da sempre contraddistinguono il servizio territoriale dell’Arma dei Carabinieri, ossia l’azione preventiva, la vocazione all’ascolto e la vicinanza ai cittadini, dai centri urbani fino alle comunità più remote della regione.

Nella mattinata di mercoledì 5 agosto 2026, i neogiunti sono stati accolti dal Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti, che, unitamente agli Ufficiali dello Stato Maggiore Legionale, li ha salutati presso la sede di Potenza, rivolgendo loro un cordiale messaggio di benvenuto; per l’occasione ha illustrato, insieme al suo staff ed alla presenza dei Comandanti Provinciali del capoluogo e di Matera, le caratteristiche e le peculiarità del territorio che andranno a presidiare e delle comunità che li accoglieranno, ed ha altresì evidenziato le potenzialità ed il supporto che il Comando Legione gli assicurerà sempre nello svolgimento del servizio e non solo.