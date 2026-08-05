I partecipanti del campo scuola ‘Anch’io sono la Protezione Civile’ di Rapone ospiti dei Vigili del Fuoco a Pescopagano

Importante giornata di formazione e informazione per i partecipanti del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” di Rapone. I piccoli partecipanti, accompagnati dai volontari dell’associazione di Protezione Civile San Vito Martire, hanno fatto visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescopagano.

Qui i caschi rossi hanno avuto modo di spiegare, sia ai bambini che ai volontari, il sistema di protezione civile, come funziona il soccorso dall’attivazione all’intervento. Inoltre, è stata mostrata l’attrezzatura in uso ai Vigili del Fuoco e i mezzi.

Grande interesse e soddisfazione tra i visitatori per questa importante giornata inserita tra le attività del campo scuola, promosso da anni dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e portato avanti sui territori dalle associazioni.

Claudio Buono