Dal Ministero delle Infrastrutture un milione di euro per interventi stradali in otto comuni lucani

In Basilicata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato un milione di euro. In un comunicato è specificato che “la misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni’, il fondo – fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini – destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti”. La somma “è ripartita tra otto comuni beneficiari: Moliterno, Forenza, San Fele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietrapertosa”.

“Soddisfazione” è stata espressa da Salvini per il quale “la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime”.

L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento, “per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del Mit”.

Fonte: TRMTV.IT