Potentino, una donna al vertice della Guardia di Finanza. A Rionero in Vulture ecco il Tenente Alessia Gerarda Rizzi a capo della Tenenza

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture: il Tenente Alessia Gerarda Rizzi ha assunto il comando del Reparto ricevendo il “testimone” dal Capitano Simone Rizzo, destinato a ricoprire l’incarico di “ufficiale istruttore” presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari.
Il Tenente Alessia Gerarda Rizzi, originaria di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), nel 2017 ha conseguito il diploma di Liceo Classico presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli.
Dopo aver svolto il ciclo formativo quinquennale presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, dal 2023 l’ufficiale ha prestato servizio a Massa Carrara dove ha rivestito l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo, oltre a un Master di II livello in Diritto Penale dell’impresa presso l’università LUMSA di Roma.
Nel corso della visita di presentazione il Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Crescenzo Sciaraffa, ha rivolto al Tenente Alessia Gerarda Rizzi un sincero augurio di buon lavoro, esortandola a profondere il massimo impegno nel perseguimento della complessa missione istituzionale affidatole, in un territorio, come quello del “Vulture – Melfese”, permeato da gravi infiltrazioni della criminalità.
L’ufficiale, nell’esercizio della propria azione di comando, garantirà la sicurezza economico-finanziaria del territorio nella sua responsabilità, incrementando l’efficienza e la produttività del Reparto nei fondamentali settori di intervento del contrasto all’evasione fiscale, della tutela della spesa pubblica e dell’aggressione ai patrimoni illeciti.