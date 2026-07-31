Potentino, maxi servizio di controllo dei Carabinieri con l’ausilio dell’elicottero Fiamma. Ritiro di patenti e segnalazioni per droga

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio nell’intera area del Vulture-Melfese. L’operazione, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Melfi con il fondamentale e capillare supporto di tutte le Stazioni dipendenti, si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione dei reati programmato per il periodo estivo, volto a garantire la massima cornice di sicurezza sia nei luoghi a spiccata vocazione turistica, sia nelle zone più interne e periferiche, nell’ambito della condivisione degli obiettivi strategici elaborati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presso la Prefettura di Potenza.

Elemento caratterizzante del dispositivo è stato il supporto aereo fornito dal 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA). Il velivolo di ultimissima generazione AW169 – identificato via radio con il nominativo “Fiamma” – è stato impiegato per garantire un’osservazione dinamica e ad altissima precisione dell’intero comprensorio. Dotato di avanzatissime apparecchiature digitali e sensori di ricerca integrati direttamente in cabina, l’elicottero dell’Arma ha permesso alle pattuglie a terra di estendere il raggio d’azione fino ai casolari più isolati e alle aree rurali marginali, riaffermando un principio cardine dell’azione istituzionale della Benemerita: non esiste alcuna differenza tra i grandi flussi turistici e le contrade più remote, poiché ogni cittadino e ogni angolo del territorio lucano sono meritevoli della medesima e costante tutela.

Le attività di controllo, esperite con l’impiego di 12 autovetture, 1 elicottero e 30 militari, hanno interessato in modo dinamico i territori di Melfi, Rionero in Vulture, le aree d’attrazione dei Laghi di Monticchio, Venosa e Lavello, estendendosi sistematicamente lungo le arterie viarie principali e secondarie, con una particolare attenzione alla SS 658, la dorsale strategica che collega il Vulture al Capoluogo, percorsi in questo periodo da un intenso traffico veicolare. I risultati operativi confermano l’incisività dell’operazione: i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 268 persone e al controllo di 138 veicoli. Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale sono state elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 5.214,00 euro, con il contestuale fermo amministrativo di 2 mezzi, il ritiro di 2 patenti di guida e la segnalazione alla locale Prefettura di un soggetto quale assuntore di sostanza stupefacente.

L’esito delle complesse attività operative svolte si pone a testimonianza concreta dell’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, in una sintesi perfetta tra l’elevata specializzazione tecnologica delle sue componenti aeree e la capillare, storica vicinanza delle Stazioni locali alle esigenze della popolazione.