In Basilicata arriva il grande spettacolo della highline. Per la prima volta in Italia gli alpinisti francesi del collettivo Les Passagers du Vide dal 31 luglio al 2 agosto a Castelsaraceno

“Tra Cielo e Terra”, in Basilicata arriva il grande spettacolo della highline. Per la prima volta in Italia gli alpinisti francesi del collettivo Les Passagers du Vide cammineranno sospesi tra le montagne lungo il Ponte tra i Due Parchi. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Castelsaraceno diventa un palcoscenico naturale tra sport estremo, natura, cinema e turismo esperienziale

Camminare sospesi nel vuoto, tra due montagne, trasformando il paesaggio in un teatro a cielo aperto. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Castelsaraceno, nel cuore della Basilicata, ospiterà Tra Cielo e Terra, uno degli appuntamenti outdoor più spettacolari dell’estate.

Per la prima volta in Italia arriverà Les Passagers du Vide, collettivo francese formato da alpinisti, atleti, ingegneri, fotografi e videomaker, tra i principali protagonisti internazionali della highline. Dopo aver compiuto la spettacolare traversata di 800 metri tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet, a oltre 4.000 metri di quota nel massiccio del Monte Bianco la scorsa estate, gli atleti realizzeranno una nuova performance sospesa tra le montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese in Basilicata.

Promossa da APT Basilicata e Comune di Castelsaraceno, su iniziativa dell’associazione Polimeri, fondatrice del festival cinematografico Visioni Verticali, la manifestazione propone tre giorni in cui sport, natura, arte e cultura dialogano per promuovere una nuova idea di turismo, fondata sull’esperienza, sul racconto dei luoghi e sulla valorizzazione delle aree interne.

Per Les Passagers du Vide, la highline è molto più di una disciplina estrema. “È un incontro tra alpinismo, tecnica di installazione e poesia del gesto – spiegano gli alpinisti – Ci fa riflettere sul nostro rapporto con il vuoto, con la bellezza e con la collettività: come andare avanti insieme, anche quando tutto vacilla. Attraverso i nostri eventi, vogliamo condividere con il grande pubblico una parte di quelle emozioni che viviamo lassù. La nostra ambizione è valorizzare i territori attraverso progetti allo stesso tempo spettacolari e ricchi di significato, che si svolgano in piena natura, in ambiente urbano o nell’ambito di eventi aziendali. Attraverso performance, film e conferenze, condividiamo i valori che ci animano: la cooperazione nel superamento di sé, la capacità di raggiungere l’equilibrio, insieme, nella complessità”. È questa la filosofia che anima anche l’iniziativa Tra Cielo e Terra.

L’intera esperienza sarà documentata dagli stessi alpinisti, i quali realizzeranno un cortometraggio che sarà presentato in anteprima a Visioni Verticali 2026, confermando come il cinema possa diventare uno strumento di promozione turistica e di valorizzazione dei territori.

Il programma

La manifestazione si aprirà venerdì 31 luglio con l’opening party in piazza Piano della Corte di Castelsaraceno (ore 17.00), seguito dalla Sunset Highline sul Ponte tra i Due Parchi (ore 19.00), la spettacolare camminata sospesa nel cielo al tramonto.

Sabato 1° agosto il pubblico potrà partecipare gratuitamente ai laboratori di slackline e arrampicata (ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00), assistere alle performance degli atleti in piazza Piano della Corte (ore 11.00) e sul Ponte tra i Due Parchi (ore 17.00-19.00). Alle 18 si terrà una lezione di yoga presso il parco comunale in via Antonio Gramsci. La giornata si concluderà con la proiezione del documentario Des Équilibres (ore 21.00), dedicato alle imprese del collettivo francese, seguita dall’outdoor party in piazza Piano della Corte con il dj set degli Striker Collective (Rojz e Snave).

Infine, domenica 2 agosto inizierà con una lezione di yoga presso il parco comunale alle ore 10, poi proseguirà con le ultime highline sul Ponte tra i Due Parchi (ore 11-12) e i workshop di slackline e arrampicata (ore 10-12). A concludere la manifestazione sarà la tavola rotonda Outdoor e sviluppo turistico. Opportunità, strategie e visioni per la Basilicata(ore 16.30-18.30), alla quale prenderanno parte il Direttore Generale di APT Basilicata Margherita Sarli, il sindaco di Castelsaraceno Rocco Rosano, operatori turistici ed esperti del settore per discutere del ruolo dell’outdoor come leva di sviluppo economico e promozione territoriale.