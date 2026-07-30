Clara in concerto nel Potentino. Attesa a Sant’Angelo di Avigliano per l’1 agosto

Sarà Clara la protagonista della serata di sabato 1° agosto a Sant’Angelo di Avigliano, dove la cantautrice italiana si esibirà in un concerto gratuito inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo.

L’evento rappresenta un appuntamento di grande richiamo per residenti, visitatori e appassionati di musica, che avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo dal vivo con una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2023, Clara ha preso parte per due anni consecutivi al Festival di Sanremo, affermandosi come una delle voci emergenti più interessanti del panorama nazionale. Parallelamente ha conquistato il grande pubblico anche grazie al ruolo di Crazy J nella serie televisiva Mare Fuori, confermando il suo percorso artistico tra musica e televisione. Di recente ha pubblicato il nuovo singolo realizzato insieme a Sangiovanni, che segna un’ulteriore tappa del suo percorso musicale.

La serata, inserita nel Clara Summer Tour 2026, prenderà il via alle 22:30 con l’esibizione di Sofia Pace. Alle 23:00 sarà la volta di Clara, che porterà sul palco i suoi più grandi successi, mentre a chiudere la festa sarà il DJ Set di DJ Leo Zag.

L’ingresso è completamente gratuito, a conferma della volontà degli organizzatori di offrire un evento aperto a tutti e capace di valorizzare il territorio attraverso la musica, la cultura e l’intrattenimento.

Per consentire una migliore gestione dell’afflusso di pubblico, si consiglia di raggiungere Sant’Angelo di Avigliano con largo anticipo. Sarà inoltre disponibile un servizio parcheggi dedicato.