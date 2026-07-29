Potentino, contrasto alla violenza di genere e domestica: eseguiti cinque provvedimenti dalla Polizia

Prosegue senza sosta nel Potentino l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica, attraverso una costante attività di prevenzione e repressione dei reati ai danni delle vittime più vulnerabili.

Nel corso dell’ultimo mese, il personale della Questura ha dato esecuzione a cinque provvedimenti emessi dalla competente Autorità Giudiziaria, a tutela di vittime di condotte violente e persecutorie.

In particolare:

è stata eseguita un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano, classe 1992, condannato per i reati di cui agli artt. 577 e 582 (lesioni personali) del Codice Penale, commessi ai danni della propria fidanzata;

è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino italiano, classe 2008, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 618, 582 e 581 (percosse) del Codice Penale, perpetrati ai danni della ex fidanzata minorenne;

sono stati eseguiti gli arresti domiciliari nei confronti di una cittadina italiana, ritenuta responsabile del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nei confronti dell’ex compagno;

è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino italiano, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 610 e 61 (violenza privata) del Codice Penale, commessi nei confronti della ex fidanzata;

è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari conviventi, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino italiano, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 582 e 81 (lesioni personali) del Codice Penale, commessi ai danni dei propri genitori.

L’attività svolta conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un’azione coordinata con l’Autorità Giudiziaria e finalizzata ad assicurare tempestiva tutela alle vittime, intervenendo con gli strumenti previsti dall’ordinamento per interrompere situazioni di rischio e prevenire ulteriori condotte violente.

La Questura rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza, nonché a chiunque sia a conoscenza di episodi di maltrattamenti, stalking o altre forme di sopraffazione, a rivolgersi con fiducia alla Polizia di Stato, affinché possano essere attivati con tempestività gli strumenti di protezione previsti dalla legge.