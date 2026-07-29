“Ma chi ti ha dato la patente?” Solo l’11,1% degli automobilisti lucani supererebbe oggi l’esame di teoria. La maggior parte “rimandati”. Nel 2025 quasi quattro prove teoriche su dieci non sono state superate in Basilicata. La simulazione AutoScout24 registra una media di 15 risposte corrette su 20. Nella prova pratica, invece, a pesare sono soprattutto incroci, traffico urbano e stress.

La simulazione di teoria è stata effettuata su un campione di oltre 4.000 utenti di AutoScout24, con un focus sulla Basilicata, che hanno ottenuto la patente B da almeno cinque anni, sottoponendoli a 20 domande a quiz (l’attuale test ufficiale ne conta 30), selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame.

A quanti è capitato di sognare di dover rifare un esame già superato? E se quell’esame fosse quello della patente? Per molti automobilisti lucani la patente B è ormai un ricordo lontano: quiz, guide, ansia da esaminatore e poi, finalmente, la libertà di mettersi al volante. Nel 2025, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Basilicata sono state sostenute 8.247 prove di teoria per il conseguimento della patente B. Il 39,8% non è stato superato, un dato sostanzialmente in linea con la media nazionale, pari al 39,7%. Tra le due province lucane, il tasso di bocciati alla teoria è più elevato a Matera, dove raggiunge il 40,8%, rispetto al 39% registrato a Potenza.

E se a rimettersi alla prova fossero gli automobilisti lucani già patentati?

AutoScout24, piattaforma leader per il mercato auto online, ha deciso di mettere nuovamente alla prova gli automobilisti italiani con una simulazione del quiz di teoria della patente B, realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole.

Il risultato? Solo l’11,1% degli automobilisti della regione supererebbe oggi l’esame a pieno titolo, con un massimo di due errori su 20 domande. La percentuale è superiore alla media nazionale, pari all’8%, e colloca la Basilicata al di sopra del dato medio italiano.

Per la simulazione dell’esame di teoria sono stati coinvolti oltre 4.000 automobilisti della community di AutoScout24, con un focus sulla Basilicata, che hanno ottenuto la patente B da oltre cinque anni, sottoponendoli a un test di 20 domande a quiz selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame (l’attuale test ufficiale prevede 30 domande). Per superare la simulazione, gli utenti non devono aver commesso più di due errori su 20 domande (10%), considerando lo stesso rapporto dell’esame ufficiale, che prevede attualmente al massimo tre errori per un quiz da 30 quesiti.

Quali sono invece gli ostacoli maggiormente riscontrati nel corso degli esami di guida?

La teoria è solo una parte del percorso. Nella prova pratica non contano soltanto la tecnica e la dimestichezza con il veicolo, ma anche la capacità di gestire il traffico, interpretare rapidamente le situazioni stradali e mantenere il controllo emotivo. Nel 2025 in Basilicata sono state sostenute 6.067 prove pratiche per la patente B. Il 91% dei candidati ha superato l’esame, una percentuale sensibilmente superiore alla media nazionale, pari all’83,8%.

Secondo la rilevazione condotta tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca, a livello nazionale, gli errori che più spesso compromettono la promozione riguardano soprattutto gli incroci, indicati dal 59% delle autoscuole intervistate, seguiti dagli elementi e dalle caratteristiche stradali speciali, come rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, gallerie, salite o discese, segnalati dal 48%. Tra le criticità più frequenti ci sono anche il parcheggio e l’uscita dallo spazio di parcheggio (41,4%), i cambiamenti di direzione e di corsia (31%) e il sorpasso o superamento di ostacoli (31%).

Anche il contesto in cui si svolge l’esame può fare la differenza: per il 72% delle autoscuole la dimensione della città, la difficoltà delle strade e il traffico incidono molto o abbastanza sul risultato finale. La quasi totalità degli intervistati indica la strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h) come il contesto in cui i candidati incontrano più difficoltà o commettono più errori (93%).

A pesare, però, non è solo la strada. L’ansia del candidato incidesecondo l’86% delle autoscuole, mentre per il 90% anche l’atteggiamento dell’esaminatore può influire sul livello di stress durante la prova. Un elemento che conferma come l’esame di guida sia anche una prova di lucidità: conoscere le regole e saper manovrare l’auto è fondamentale, ma spesso la vera sfida è riuscire a farlo sotto pressione.

Per maggiori informazioni o per mettersi in gioco simulando il test per l’esame di teoria della patente B, raggiungi questa pagina sul sito AutoScout24. Sarà possibile cliccare sul link all’interno per effettuare la simulazione di una reale scheda d’esame per la patente B o per scaricare le app di Egaf edizioni.

Bastano pochi minuti e il questionario è assolutamente gratuito e anonimo.