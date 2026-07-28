Truffa un’anziana spacciandosi per un Carabiniere. Arrestato un giovane napoletano a Potenza

La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 21 anni originario della provincia di Napoli per estorsione commessa ai danni di una signora potentina di 71 anni.

La vittima nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio u.s. ha ricevuto una telefonata nella quale un uomo fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri ha convinto la signora, vittima del raggiro, a preparare tutto l’oro che aveva in casa per confrontarlo con quello che era stato rapinato in una gioielleria. Un complice al momento rimasto ignoto, ha addirittura effettuato una videochiamata con la vittima, rappresentando nel fondo dello schermo gli stemmi dei Carabinieri.

A prelevare tutti gli oggetti preparati dalla vittima si è presentato alla porta della sua abitazione un giovane ragazzo, che le ha fatto consegnare anche la fede nuziale sua e del marito di 77 anni.

Gli agenti della Squadra Volanti, ricevuta la segnalazione sono riusciti a bloccare e trarre in arresto il ragazzo prima che abbandonasse la città. A seguito della perquisizione è stata recuperata tutta la refurtiva restituita alla vittima in sede di denuncia.

Le indagini sono in corso e vale nei confronti degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.