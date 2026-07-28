Estate: FlixBus potenzia il servizio nel Potentino. Incrementate le corse fra cinque fermate in diverse aree della provincia e altre regioni

L’operatore incrementa i collegamenti con cinque fermate della provincia, dal Vulture all’Appennino Lucano, passando per la Costa Jonica

FlixBus potenzia il servizio in provincia di Potenza per l’estate incrementando le corse fra cinque fermate in diverse aree della provincia e altre regioni, fra cui Puglia, Campania, Calabria e Lazio. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Nuove linee e collegamenti stagionali verso la Puglia e la Campania

Da Potenza si intensificano le corse verso le grandi città: Roma è raggiungibile fino a quattro volte al giorno (con due collegamenti quotidiani anche con l’aeroporto di Fiumicino), mentre Napoli dispone di almeno quattro corse giornaliere. Restano operativi anche i collegamenti con Milano, Bergamo, Parma e Modena, raggiungibili comodamente in notturna.

Partono anche i nuovi collegamenti stagionali con la Puglia: tra le novità spiccano i collegamenti con Gallipoli, Grottaglie, Massafra e Francavilla Fontana, oltre all’aumento delle frequenze sui collegamenti con Lecce, raggiungibile fino a sei volte al giorno, Taranto, collegata fino a cinque volte al giorno, e Brindisi, verso cui operano fino a sei collegamenti quotidiani.

Crescono le corse dal Vulture agli Appennini, fino alla Costa Jonica

Vengono lanciate nuove linee anche nel resto della provincia: per tutta l’estate, Picerno beneficerà di connessioni dirette con Napoli, Salerno, Eboli e Battipaglia in Campania e Lecce e Taranto in Puglia. A questi si aggiungono linee dirette per Roma e l’aeroporto di Fiumicino, a cui è connesso ogni giorno anche il comune di Lavello, collegato anche con Benevento, Taranto, Gravina in Puglia e Altamura.

Da Policoro, invece, crescono le corse verso la Puglia grazie al nuovo collegamento diretto con Gallipoli, Lecce e Brindisi. Viene inoltre rafforzata rete con la Calabria: aumentano le frequenze già attive per Cosenza, Sibari e Tarsia e si aggiungono le mete di Amendolara, Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Trebisacce.

Il servizio si rafforza anche a Lauria, grazie ai nuovi collegamenti con Napoli, l’aeroporto di Capodichino e Caserta e l’aumento di quelli con Salerno, connessa due volte al giorno, e Sala Consilina, che dispone di sei corse quotidiane. La rete si espande anche in Calabria, con l’aumento delle frequenze sulle rotte per 13 località della regione, tra cui Crotone e località balneari come Cirò Marina e Cariati.

L’incremento delle corse con gli aeroporti di Napoli-Capodichino e Roma-Fiumicino permetterà da un lato, a chi partirà dal Potentino di raggiungere direttamente gli scali e proseguire il proprio viaggio in aereo; dall’altro, ai visitatori in arrivo in Italia di raggiungere comodamente la provincia di Potenza, con la possibilità di generare nuovi flussi turistici. Inoltre, i comuni di Lauria, Picerno, Lavello e Policoro sono fra le località con meno di 20.000 abitanti dove si trova il 40% delle fermate FlixBus nazionali. In queste aree, soprattutto laddove la ferrovia è carente o del tutto assente, gli autobus non solo garantiscono una maggiore mobilità ai residenti senza auto, ma incoraggiano anche viaggi collettivi rispetto a quelli individuali a beneficio dell’ambiente.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto. Nello specifico, chi si sposta da Potenza a Gallipoli in auto emette in media circa 48,5 kg di CO 2 , contro i circa 8 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

FlixBus ora si prenota con ChatGPT e si paga con Klarna. Lanciato un questionario per i passeggeri

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono. Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.